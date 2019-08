Sky - Zaha, il Napoli ha bocciato l'investimento. Interesse per Everton, ma c'è un ostacolo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime sul mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Per quelle che sono le nostre informazioni, abbiamo capito che su Zaha è stata una proposizione di un giocatore forte, ma il Napoli un grande investimento su un giocatore così non lo fa, perchè non è quel giocatore che può esplodere più di così a livello di prezzo. IL Napoli fa un investi,mento in quella zona di campo per fare un grande colpo a livello tecnico ma anche economico. Su Neres non abbiamo avuto conferme, ci gioca contro il fuso orario. Il Napoli ha un interesse per Everton ma il problema è il frazionamento del cartellino, ma sono situazioni che De Laurentiis non ama, quando vede troppi interlocutori non è una miglior situazioni per poter trattare".