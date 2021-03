Smentite su Gudmundsson e Moueffek: sono stati offerti, il Napoli valuta altro

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per le ultime di mercato: "Gudmundsson e Moueffek non rientrano nei piani strategici del Napoli. Sono stati offerti, seguiti e valutati, tutto vero, ma sono nomi che non intrigano lo scouting del Napoli, fermo restando che i giudizi di oggi, senza il nuovo allenatore, possono cambiare. Il Napoli farà grandi investimenti da giugno in poi col nuovo allenatore e il nuovo modulo".