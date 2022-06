Soler è in uscita dal Valencia e piace a tanti: su di lui anche la Juve e due big spagnole

Nella giornata di oggi il nome dello spagnolo è stato accostato anche al Napoli qualora Fabian Ruiz dovesse partire.

Gennaro Gattuso, prossimo tecnico del Valencia, ha dato il via libera alla cessione del centrocampista Carlos Soler e avrebbe già informato il diretto interessato. Una situazione, si legge sul Mundo Deportivo, che la Juventus sta seguendo con particolare attenzione visto l'interesse per il giocatore attualmente impegnato con la Spagna di Luis Enrique: il Valencia per il suo cartellino chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con lo stesso Soler che avrebbe già confessato la propria voglia di restare in Liga visti gli interessi di Atletico Madrid e Barcellona. Ma dall'Italia, come detto, è da tenere in considerazione la candidatura della Juventus. Nella giornata di oggi il nome dello spagnolo è stato accostato anche al Napoli qualora Fabian Ruiz dovesse partire.