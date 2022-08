Solito copione con Mendes: da James a Navas, quanti affari mai conclusi

Jorge Mendes e De Laurentiis concludono raramente affari eppure molti assistiti del potente agente sono accostati al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Mendes e De Laurentiis concludono raramente affari eppure molti assistiti del potente agente sono accostati al Napoli. Da James Rodriguez a Navas, passando per Ronaldo, l'estate azzurra è vissuta a stretto contatto con Mendes anche se alla fine non si conclude nessun affare. Gli unici conclusi, o comunque quelli che tutti ricordano, hanno visto trionfare Mendes: il rinnovo a cifre monstre di Ghoulam con bonus alla firma subito dopo l'infortunio gravissimo col City e l'arrivo di Vinicius che non giocò mai in azzurro ma che rappresentò una notevole plusvalenza. Per il resto, tante voci, sondaggi, ipotesi, alla fine mai nessun colpo riuscito. Solito copione...