Solo 30mln per Koulibaly? Premier abituata a spese folli per i difensori: in Top10 tutti sopra i 50mln

L'imminente passaggio di Ben White dal Brighton all'Arsenal per 50 milioni di sterline (al cambio di oggi 57.76 milioni di euro) entrerebbe nella Top 10 dei trasferimenti più cari di sempre in Premier League per quel che riguarda i difensori. Ma siamo ancora ben lontani alla cifra record spesa dal Manchester United per Maguire. Questa è al momento la classifica, che vede una massiccia presenza di acquisti del Manchester City, ben 6. A guardare questi numeri, i 30 milioni offerti dal Manchester United per Kalidou Koulibaly risultano davvero pochi.

1. HARRY MAGUIRE

Inghilterra

2019, dal Leicester al Manchester United

87 milioni

2. VIRGIL VAN DIJK

Olanda

2017, dal Southampton al Liverpool

84.65 milioni

3. RUBEN DIAS

Portogallo

2020, dal Benfica al Manchester City

68 milioni

4. AYMERIC LAPORTE

Spagna

2017, dall'Athletic al Manchester City

65 milioni

4. JOAO CANCELO

Portogallo

2019, dalla Juventus al Manchester City

65 milioni

6. BENJAMIN MENDY

Francia

2017, dal Monaco al Manchester City

57.50 milioni

7. JOHN STONES

Inghilterra

2016, dall'Everton al Manchester City

55.60 milioni

8. AARON WAN-BISSAKA

2019, dal Crystal Palace al Manchester United

55 milioni

9. KYLE WALKER

2017, dal Tottenham al Manchester City

52.70 milioni

10. BEN CHILWELL

Inghilterra

2020, dal Leicester al Chelsea

50.20 milioni