Sondata disponibilità Milenkovic, ma Kim resta in pole se parte Koulibaly: le ultime

Il Napoli si sta cautelando in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Tanti i profili monitorati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si sta cautelando in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Tanti i profili monitorati. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, a Ramadani è stata chiesta la disponibilità di Milenkovic, ventiquattrenne centrale serbo della Fiorentina e suo assistito, ma su di lui sono in prima fila proprio Juve e Inter. Molto gettonato il gigante coreano del Fenerbahçe, Kim Min-jae, 25 anni: piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura resiste forte