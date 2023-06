Sondati 3 profili europei, ma avanza Italiano: c'è già un 'regista' dell'affare

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che, sul fronte allenatore, De Laurentiis sta studiando tutto lo scenario internazionale

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che, sul fronte allenatore, De Laurentiis sta studiando tutto lo scenario internazionale, ha approfondito le piste Conceicao, Galtier, Marcelino ma gli indizi portano ad Italiano della Fiorentina in pole position. I rapporti con il club di Commisso non danno spazio a fughe in avanti alla vigilia della finale di Conference League ma gli indizi fanno propendere per l’allenatore della Viola. L’agente Fali Ramadani può essere uno dei registi dell’operazione.