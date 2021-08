"Sono pronto!", Ribery ancora senza squadra si offre al Bayern: la risposta dei tedeschi

Quale futuro per Franck Ribery? Dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina, la leggenda francese è stato travolta dalle voci su un eventuale ritorno al Bayern Monaco. Anche il connazionale Lothar Matthaus ha spinto per un suo ritorno e proprio sotto ad un suo post su Instagram Ribery ha scritto: "Io sono pronto!". Chi non è pronto, però, sembra essere il Bayern Monaco. Il CEO Oliver Kahn, infatti, in conferenza stampa ha fatto sapere che "Non stiamo pensando di ingaggiare Ribery".