Sorpresa dalla Spagna: "Lo Celso potrebbe restare al Tottenham"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rebus attorno al futuro di Giovani Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham di rientro alla base dopo il prestito al Villarreal. Gli Spurs valutano nuove opportunità per il futuro, il giocatore piace a Napoli, Betis e Aston Villa, ma la sorpresa è la possibile permanenza in Premier League, proprio al Tottenham, qualora Lo Celso (già in gol in amichevole) dovesse convincere il suo allenatore. Lo riporta il quotidiano Marca.