Sorpresa Kamada: Milan ha superato il Napoli con un'offerta più alta

Nella lista della spesa, uno dei nomi cerchiati d’azzurro è quello di Daichi Kamada (27 anni ad agosto), centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che si svincolerà tra un mese e mezzo: trattativa avviata e stoppata, per l’irruzione del Milan, che ha proposto più soldi e che sembra improvvisamente avvantaggiato. Ma queste sono le dinamiche del mercato, non irritano e non sconvolgono, come scrive il Corriere dello Sport.