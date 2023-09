Sorpresa Ramos: niente Arabia Saudita, l'ex Real Madrid fa una scelta di cuore

Sergio Ramos è atterrato da poco all'aeroporto San Pablo, ufficializzando di fatto il suo ritorno al Siviglia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Ramos è atterrato da poco all'aeroporto San Pablo, ufficializzando di fatto il suo ritorno al Siviglia. Il 37enne, che ha viaggiato da Madrid con un volo privato, è stato ricevuto da Victor Orta, direttore sportivo degli andalusi, che lo accompagnerà poi nelle prossime ore a svolgere visite mediche e alla firma del contratto che gli permetterà di essere a disposizione del tecnico José Luis Mendilibar.

L'ex PSG ha spiegato, come riporta Marca, il suo stato d'animo: "Sì, sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche. Aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendo tornare a casa non aveva senso andare altrove senza fermarsi qui, era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il sevillismo e verso Puerta. Tante cose hanno significato tantissimo e penso che fosse giunto il momento di tornare".