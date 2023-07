Sostituto Zielinski: Samardzic piace molto e rientra nei parametri del Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale potrebbe essere il sostituto di Zielinski?

“Si è fatto il nome di Gabi Veiga ma, per cifre ed ingaggio, credo sia un calciatore destinato ad andare in Premier League. Un po’ come accaduto per Arda Guler. Ai partenopei piace molto Samardzic. È un nome che avrebbe anche i parametri giusti per il Napoli. Un 2002 che può costituire un affare da concretizzarsi con un esborso intorno ai venti milioni”.