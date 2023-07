Soumaré ultima idea a centrocampo: ha già giocato con Osimhen

L'ultima idea per il centrocampo del Napoli è Boubakary Soumaré, anni 24, centrocampista francese di proprietà del Leicester

L'ultima idea per il centrocampo del Napoli è Boubakary Soumaré, anni 24, centrocampista francese di proprietà del Leicester, club inglese appena retrocesso in Championship. L'identikit è quello del mediano davanti alla difesa, un centrocampista fisico che potrebbe alternarsi con Lobotka (qualora Demme partisse) ma anche giocare al suo fianco avendo caratteristiche complementari a quelle del regista slovacco. Soumaré è cresciuto nel Psg, ha giocato nel Lille con Osimhen, dal 2021 è al Leicester, ha raccolto 26 presenze nell'ultimo campionato giocando anche come mezzala. Lo scrive il Corriere dello Sport.