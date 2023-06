Sousa-Napoli, da Salerno: "La società conferma, nel calcio non esiste gratitudine"

Tutto vero: il Napoli pensa a Paulo Sous, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com facendo il punto sulla situazione del tecnico della Salernitana

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto vero: il Napoli pensa a Paulo Sous, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com facendo il punto sulla situazione del tecnico della Salernitana:

"Nulla di certo e di definito, ma il trainer portoghese piace al presidente Aurelio De Laurentiis ed è stato inserito nella lunga lista di papabili. Originariamente non era una primissima scelta, poi però la società azzurra ha deciso di accelerare e di confrontarsi con un allenatore che ha dato tantissimo alla Salernitana ma che era reduce da pessime esperienze e aveva bisogno della piazza giusta per rilanciarsi. Ma, si sa, nel calcio non esiste gratitudine. Ciò detto, anche la stessa Salernitana ha confermato che "risulta anche a noi quanto scrivono i giornali" e si dice pronta a guardarsi attorno a partire da domani. Il direttore sportivo De Sanctis, in conferenza stampa, aveva manifestato ottimismo affermando d'aver "esercitato l'opzione di rinnovo, però l'allenatore ha la possibilità di valutare il suo futuro per una decina di giorni prima di dare una risposta definitiva". In caso di addio, il club granata incasserebbe un milione di euro come penale. "Non tratto Italiano perchè è sotto contratto e non creo disturbo a una società amica" aveva detto il patron del Napoli qualche giorno fa, anche in questo caso verrebbe da chiedersi perchè non ha assunto il medesimo atteggiamento con la Salernitana e con l'amico Iervolino.

Sousa, lo ricordiamo, ha chiesto la riconferma dei migliori e investimenti importanti in tutti i reparti, il club invece parla di progetto sui giovani e necessità di abbassare i costi. Si riuscirà a trovare un equilibrio tra le due, legittime ambizioni? Sia chiaro che non è affatto da escludere che Sousa, alla fine, decida di restare. Ma che rapporto ci sarebbe con una piazza che lo ha portato in trionfo sapendo che, prima, ha sentito altre società? Speriamo che tutto possa chiudersi col lieto fine, sarebbe la seconda estate di fila con un "caso granata".