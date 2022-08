Spalletti accoglie finalmente i nuovi ed attende l'ultimo tassello

Nonostante il mega ingaggio, la buonuscita del PSG ed il decreto crescita possono portare il Napoli a farlo rientrare nei parametri

Ieri è stato il giorno dell'annuncio di Tanguy Ndombele, già al fianco di Luciano Spalletti in alcuni scatti al centro tecnico di Castel Volturno. Quest'oggi probabilmente toccherà a Giacomo Raspadori che già ieri ha vissuto un assaggio della città partenopea in attesa di allenarsi insieme ai nuovi compagni. Spalletti oltre a Simeone ed il centrocampista francese vuole avere a disposizione sin dalla gara col Monza anche l'attaccante italiano per avere più scelte possibili anche in panchina (ieri ha perso Demme per infortunio per circa 3 settimane).

La duttilità dei nuovi

Ndombele permetterà a Spalletti di passare senza troppi timori anche al centrocampo a due, potendo giocare in qualsiasi ruolo sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 mentre per poter cambiare in attacco era necessario l'arrivo di Raspadori. L'ormai ex attaccante del Sassuolo può rappresentare la prima scelta da sottopunta dietro Osimhen mentre nell'attuale 4-3-3 - di partenza contro il Monza - può trovare spazio anche sugli esterni, in particolare a sinistra con caratteristiche diverse da Kvaratskhelia.

In attesa dell'ultimo tassello

Resta aperta a questo punto solo la situazione portiere. Con Meret-Sirigu teoricamente il Napoli sarebbe al completo, ma la ricerca da tempo di un altro profilo di livello internazionale ha praticamente reso pubblica ed ufficiale la poca fiducia in Meret: sarà lui il titolare col Monza, ma il club partenopeo continua a trattare per Keylor Navas. Nonostante il mega ingaggio, la buonuscita del PSG ed il decreto crescita possono portare il Napoli a farlo rientrare nei parametri versando non più di 4mln di euro per due o al massimo tre anni.