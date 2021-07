Spalletti aspetta l’erede di Bakayoko, tornato al Chelsea. Un centrocampista fisico, che in rosa, elogi a parte, in questo momento manca. Lo scrive Il Roma. L'allenatore, in attesa, elogia e valorizza chi ha in casa, come Lobotka e Demme. Il quotidiano scrive: "Spalletti ha fatto più di un discorso

sull’importanza dei gocatori di qualità. Per lui è quella la “chiave di volta”, il segreto del successo. Più qualità c’è e meglio si può arrivare a ottenere risultati".