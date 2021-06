Spalletti disegna il Napoli che verrà: due alternative a Emerson per la fascia

Il Napoli di Luciano Spalletti inizia a prendere forma. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico partenopeo ha già fissato una lista di obiettivi con la società. Si parte dalla difesa, dove il tecnico ex Inter - oltre al già più volte menzionato Emerson Palmieri - ha espresso il proprio gradimento per Reinildo Mandava del Lille e Fabiano Parisi dell'Empoli. Entrambi sono terzini sinistri, il primo classe '94 e il secondo classe 2000.