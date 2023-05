Spalletti e la clamorosa ipotesi a cui nessuno vuole pensare

I tifosi del Napoli non perdonerebbero mai l'eventuale passaggio in bianconero del tecnico

Spalletti alla Juventus è l'ultima clamorosa ipotesi a cui nessuno vuole pensare. I tifosi del Napoli non perdonerebbero mai l'eventuale passaggio in bianconero del tecnico campione d'Italia dopo 33 anni. Uno scenario legato solo alla volontà di Giuntoli, a quanto pare, ma il silenzio del tecnico toscano preoccupa. Sicuramente se ne parlerà oggi in conferenza stampa e qualche domanda verrà rivolta al tecnico anche in chiave futuro. Interessante capire le risposte. Dopo Sarri e Higuain, casi recenti, i tifosi non vogliono vivere un altro "tradimento" sportivo.