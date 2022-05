Spalletti ha fatto le sue richieste di mercato: il Napoli si è mosso per evitare un addio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Spalletti ha già avanzato le sue richieste di mercato e il Napoli si è mosso per evitare l'addio di Ospina" scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto ma l'allenatore spera che l'ex Arsenal possa restare ancora con Meret che dunque potrebbe partire in estate. Spalletti vuole ripartire da Ospina a cui ha affidato la porta del Napoli in campionato.