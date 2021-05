Spalletti ha fatto più punti di tutti in Serie A: la statistica che 'celebra' l'allenatore

NAPOLI CITTA' TENNIS, PRESENTATO L'OPEN5000 DI POZZUOLI Un abbraccio sentito tra istituzioni del territorio e imprenditoria privata tesa al recupero e alla valorizzazione di zone, cui attraverso lo sport si assicurano presente e futuro fulgidi. Il Tennis Club Pozzuoli ha aperto così la prima edizione dell’Open... Un abbraccio sentito tra istituzioni del territorio e imprenditoria privata tesa al recupero e alla valorizzazione di zone, cui attraverso lo sport si assicurano presente e futuro fulgidi. Il Tennis Club Pozzuoli ha aperto così la prima edizione dell’Open... GIOVANILI LA PRIMAVERA VOLA AI PLAYOFF! BATTUTO LO SPEZIA IN TRASFERTA ED È TERZO POSTO Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 1-0 in trasferta nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini che dopo un equilibrio iniziale sfiorano il gol con Spedaliere che ha la palla buona da pochi metri. Nella ripresa... Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 1-0 in trasferta nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini che dopo un equilibrio iniziale sfiorano il gol con Spedaliere che ha la palla buona da pochi metri. Nella ripresa...