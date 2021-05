Spalletti in pole, ma ADL non perde di vista le alternative: altri 4 nomi sul taccuino

C'è Luciano Spalletti in pole position nella corsa verso la panchina del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis tiene in considerazione anche varie alternative se non dovesse trovare l'accordo col tecnico di Certaldo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla di altre quattro opzioni, secondarie rispetto a Spalletti:

"In alternativa, al Napoli piace il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano (sabato ci sarà la sfida dopo il ko degli azzurri al Maradona) che sta lottando per la salvezza con la società ligure. [...] Sullo sfondo ci sono anche Juric (che piace tanto) e De Zerbi. [...] Resta ancora vivo, ma con flebili speranze, il ritorno di Rafa Benitez".