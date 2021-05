Spalletti-Napoli, Gazzetta: "Bozza contratto inviata, ingaggio importante: le cifre"

Svolta a un passo con Luciano Spalletti, scrive l'edizione on line della Gazzetta dello Sport sottolineando che i legali del Napoli hanno girato la bozza del contratto agli avvocati del tecnico toscano: "È confermato un biennale da 3 milioni di euro a stagione. Ora si passerà alla valutazione e potrebbero essere sollevate delle eccezioni e rimandato per le eventuali modifiche. Ma l’accordo è vicinissimo, il Napoli ha trovato l'allenatore per la stagione 2021-2022". S'è ritornato dunque all'idea di gennaio: "Il primo allenatore trattato a gennaio scorso, quando il presidente pensò di esonerare Gattuso. Da allora, le parti sono sempre rimaste in contatto ed avevano già anche trovato l'accordo economico".