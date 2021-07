Spalletti pensa di cambiare ruolo a Fabian (se resta): in quel caso cambia il mercato

Non è vero che il principale obiettivo di mercato del Napoli è un terzino mancino. Potrebbe essere corta la coperta anche a centrocampo, il motivo lo svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Pure in mediana qualcosa servirebbe, perché non è detto che Spalletti schieri lo spagnolo Fabian Ruiz, sempre che resti, nei due in mezzo". Dunque, l'andaluso potrebbe cambiare ruolo e quindi servirebbe anche un altro mediano.