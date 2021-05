Spalletti per la Champions in spending review: il Napoli deve tagliare il 30% degli stipendi

Luciano Spalletti avrà l'obiettivo di tornare in Champions in un contesto di spending review generale. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, toccherà anche al Napoli che ha raggiunto al lordo 140mln di monte ingaggi e proverà ad abbassare il costo del lavoro possibilmente del 30%. L’attacco però è il punto di forza, si cercherà di toccarlo il meno possibile, risolvendo dopo l’Europeo la questione Insigne che è in scadenza 2022.