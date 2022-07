Spalletti può tornare al 4-2-3-1 se parte Zielinski: due nomi per sostituirlo

Se Zielinski dovesse lasciare direzione Londra il Napoli potrebbe virare sul “vecchio” 4-2-3-1 ed allora le scelte di mercato sarebbero diverse

Se Zielinski dovesse lasciare direzione Londra il Napoli potrebbe virare sul “vecchio” 4-2-3-1 ed allora le scelte di mercato sarebbero orientate verso un incursore o un trequartista ma non su una mezzala. In pratica, dovesse uscire Zielinski il profilo per sostituirlo potrebbe essere quello di Barak, per la sua capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria, ma anche quello di un vero e proprio “dieci” alla Raspadori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.