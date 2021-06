Spalletti vuole capire se potrà contare su Koulibaly: ancora nessun'offerta per Kalidou

Ad ogni estate lo stesso tormentone: Kalidou Koulibaly resta o va via? Anche Luciano Spalletti quest'anno freme di sapere che potrà contare su di lui o meno, visto che avrà da sistemare un bel po' di cose in difesa. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al momento ad Aurelio De Laurentiis non sono arrivate offerte per il difensore che oggi compie 30 anni.