Spezia, in arrivo il colpo Saponara: oggi si chiude

È il giorno di Riccardo Saponara in casa Spezia, prossimo avversario del Napoli in campionato L’attaccante della Fiorentina arriverà in prestito con diritto di riscatto e non solo a titolo temporaneo fino a giugno. Nelle prossime ore la definizione dell’affare. Il dg Meluso inaugura il mercato dello Spezia con il primo colpo, Saponara è arrivo...