Sponde, gol e centimetri se parte Petagna: perché ADL pensa a Djuric

Milan Djuric, 32 anni, quasi due metri di altezza, è il nome nuovo per l'attacco azzurro. Nell'ultima stagione alla Salernitana 5 gol e 5 assist, è stato determinante coi suoi centimetri per la salvezza. Il Napoli ci pensa come eventuale sostituto di Petagna. Segna poco Djuric ma coi suoi centimetri può rivelarsi utile per risolvere gare sporche.