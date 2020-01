Sportitalia - Allan, l'Inter ha chiesto informazioni ma ci sono Juve e soprattutto Psg

Allan sta vivendo un momento delicato e complicato in casa Napoli, a prescindere dal possibile rinnovo fino al 2024 (trattativa molto bene avviata). Ma molto spesso - scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà - prolungare un contratto significa prepararsi a una cessione per l’estate, non a caso il Napoli ha già preso Demme e Lobotka. Nei dialoghi recentissimi tra i due club per Politano, l’Inter ha chiesto informazioni proprio per Allan (che piace a Conte). Sullo sfondo ci sono Juve e il solito Psg che aveva già provato a prendere il brasiliano.