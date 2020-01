Sportitalia - Allan rinnova! Regalo di compleanno con maxi-ingaggio e firma fino al 2024

Le polemiche dei giorni dell'ammutinamento sono ormai alle spalle. Nel giorno del suo compleanno, arriva un bel regalo per Allan. Secondo quanto riferito nel corso di Sportitalia, il centrocampista brasiliano rinnoverà arrivando a guadagnare 4mln di euro, bonus compresi, per un accordo fino al 2024. Risolta anche la questione multe. Nell'accordo non rientrerà una clausola rescissoria.