Sportitalia - Almendra, falsi rumors dall'Argentina sul Napoli: azzurri hanno chiuso per Elmas

Augustin Almendra è stato spesso accostato al Napoli negli ultimi mesi. Il profilo dell'argentino sembrava poter essere una pedina da incasellare nello scacchiere di Carlo Ancelotti, ma al momento la situazione sembra essere cambiata secondo quanto riportato da alfredopedulla.com: "Agustin Almendra è stato nel pomeriggio nuovamente accostato al Napoli. Con forza dall’Argentina, al punto che si parlava di operazione in dirittura. Niente di tutto questo, il Napoli ha Elmas, lo aspetta in Italia, nel frattempo Rog andrà al Cagliari. Sul gioiello del Boca resta sempre forte e vivo l’interesse della Roma che vuole

fare un’operazione di prospettiva e che anche nelle ultime ore ha avuto nuovi e ulteriori contatti per Almendra".