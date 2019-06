Sportitalia - Almendra il più vicino al Napoli. Diawara, avventura ai titoli di coda

Il mercato tiene banco in casa Napoli, tra entrate da sogno ed uscite da analizzare. Ne ha parlato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Almendra in questo momento è quello più vicino per gli accordi che resistono. Diawara, non avendo rinnovato il contratto, è il più vicino ad andare, è un'avventura quella azzurra che io reputo ai titoli di coda".