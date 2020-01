Sportitalia - Amrabat, domani nuovo incontro Fiorentina-Hellas: la viola può alzare l'offerta

Sofyan Amrabat resta al centro dei desideri della Fiorentina di Iachini. Al momento mancano tutti i tasselli idonei per chiudere la trattativa, ma la viola non ha intenzione di rinunciare al centrocampista marocchino, come riporta il portale alfredopedulla.com: "Un’operazione per luglio, è giusto sottolinearlo ma è scontato. Scherzi a parte, nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra il club viola e quello di Setti per arrivare una soluzione definitiva. Ci sarebbe tempo per parlarne a febbraio ma la Fiorentina vuole chiudere a costo di aumentare l’offerta fino a 20 milioni, oppure aggiungere bonus tali da poter convincere l’Hellas. Con gli agenti c’è un accordo totale, passaggio fondamentale. Con il Verona, la Fiorentina conta di ottenerlo al più presto. Sarà un caldissimo epilogo di mercato".