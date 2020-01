Sportitalia - Ascoli su Tutino se Ninkovic parte: l'esterno può lasciare il Verona

Il Bari vuole chiudere una doppia operazione già svelata: gli obiettivi sono Laribi dell’Empoli e Ninkovic dell’Ascoli. In uscita, il primo a partire sarà Floriano (destinato al Palermo), da valutare la posizione di Neglia. In ogni caso, l’Ascoli non vorrebbe privarsi di un tassello importante come Ninkovic, ma il Bari insisterà e lo stesso giocatore ha già detto che lascerà le Marche solo per ritrovare Vivarini. Se il serbo dovesse partire, l’Ascoli concentrerà le attenzioni su Gennaro Tutino, oggi in prestito all’Hellas ma di proprietà del Napoli.