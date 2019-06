Sportitalia - Asse Napoli-Parma: si va verso il rinnovo del prestito di Grassi, novità anche su Sepe

Novità per il mercato del Napoli, sopratutto per quanto riguarda le operazioni in uscita. Ne ha parlato Alfredo Pedullà attraverso Twitter: "Parma verso l’accordo con il Napoli per il rinnovo del prestito di Grassi, c’è la volontà di trattenere anche Sepe. Prenotato Laurini per la fascia destra".

