Sportitalia - Atletico a caccia di un terzino: Hysaj insidiato da un ex obiettivo azzurro

L’Atletico Madrid deve prendere un terzino destro, si era avvicinato a Semedo del Barcellona (una situazione che avrebbe messo i catalani nella condizione di aumentare l’offerta alla Juve per Cancelo), ma poi la trattativa si è inceppata. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che spiega: "l’idea è quella di aumentare l’offerta al Paris Saint-Germain per Meunier, ma resta in lizza Hysaj, una pista calda qualche settimana fa ma che può tornare di moda nei prossimi giorni".