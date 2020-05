Sportitalia - Azmoun slegato da Milik (valutato 50mln): per il Napoli può giocare in più ruoli

Non solo Mertens (c’è l’accordo per il rinnovo, come raccontato) e Petagna (acquisto già ufficializzato), il Napoli è al lavoro per l’attacco della prossima stagione, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Ora, inevitabilmente, il club azzurro è chiamato a fare chiarezza sul futuro di Milik: il polacco piace non poco alla Juve e a Sarri (oltre a qualche squadra inglese), il contratto in scadenza nel 2021 rende Arek un profilo prelibato in ottica mercato, a maggior ragione se il Napoli non dovesse raggiungere un accordo sul rinnovo. In ogni caso, il club di De Laurentiis ha già fissato la valutazione e – ad oggi – non è disposto scendere per alcun motivo sotto i 50 milioni, anche a costo di perdere il polacco a zero tra poco più di un anno. Intanto, il nome di Sardar Azmoun (dopo quanto vi abbiamo raccontato) è sempre più in bella evidenza nella lista per l’attacco azzurro: il Napoli ha promosso l’iraniano classe ’95 dello Zenit, un profilo duttile (può giocare anche come esterno offensivo) e che dunque non sarebbe il sostituto di Milik, sul quale presto la società partenopea dovrà fare chiarezza".