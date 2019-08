Sportitalia - Balotelli-Brescia, è fatta: accordo totale, si attende l'annuncio

Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia, per la precisione a Brescia. A confermarlo è il portale alfredopedulla.com: "Mario Balotelli al Brescia: accordo totale! Risolti gli ultimi dettagli legati al contratto triennale. L’ormai ex Olympique Marsiglia è pronto a tornare in Italia, tra la sua gente, per rendersi nuovamente protagonista in Serie A. Ribadiamo le cifre: base tra 1,5 e 2 milioni, bonus di 1,5 in caso di salvezza, altri 2 milioni al raggiungimento dell’Europa League. La città di Brescia sta per riabbracciare Super Mario, un grande colpo per le Rondinelle di Cellino. Non resta che attendere soltanto l’annuncio".