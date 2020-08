Sportitalia - Bernardeschi, sondaggio dell'Atletico Madrid ma lui preferisce la Premier

Federico Bernardeschi è in uscita dalla Juventus. Le ultime sull'esterno offensivo, che recentemente ha uno nuovo agente, Mino Raiola, le riporta sul proprio sito Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia: "Bernardeschi per ora ha scartato alcune ipotesi, Napoli e Roma su tutte. Se proprio dovesse lasciare la Juventus, preferirebbe andare all’estero, in modo particolare in Premier League. C’erano stati contatti con il Chelsea non approfonditi, mentre dalla Spagna negli ultimi giorni è arrivato un sondaggio dell’Atletico Madrid".