Sportitalia - Chiriches-Sassuolo, fase decisiva! Il Napoli non prenderà sostituti, le ultime

Queste le ultime di Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Se dovessero partire Chiriches e Tonelli il Napoli non prenderebbe un altro difensore, si riterrebbe coperto con Maksimovic e Luperto, non ci sarebbe nemmeno il tempo di imbastire trattative per un altro giocatore. Per Chiriches c'è un'offerta importante dal Sassuolo, da ieri la trattativa è entrata nella fase decisiva".