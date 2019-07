Sportitalia - Contatti con Inter ed entourage: il Napoli prova a far cambiare idea a Icardi

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il punto, attraverso il suo portale alfredopedulla.com, sul mercato degli attaccanti che riguarda Napoli, Juventus e Roma e in particolare Gonzalo Higuain e Mauro Icardi: "A Gonzalo Higuain la 21 e non la 9: la Juve ha scelto i numeri per la prossima stagione, ha lasciato la numero 9 senza padrone. Una coincidenza? Forse, ma non ci crediamo. In realtà la Juve ha le idee chiare su quel numero da assegnare: aspetta Icardi, senza fretta, comunque per ora lo tiene libero. E si tratta anche di un messaggio indiretto al Pipita, della serie: tu puoi fare come vuoi, noi abbiamo aperto alla Roma, ma se vuoi ancora aspettare sappi che… Higuain aspetterà, pur avendo memorizzato il pressing giallorosso. E il Napoli continuerà a sbattersi per Icardi, tormenti figli del mercato, sperando che Mauro cambi idea e che possa esserci un margine per passare dai contatti delle ultime settimane sia con l’entourage che con l’Inter a qualcosa di più concreto".