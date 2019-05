Sportitalia - Di Lorenzo, confermate le cifre: premio in caso di qualificazione Champions

Sono terminate le visite mediche di Giovanni Di Lorenzo per conto del Napoli. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, dopo che il laterale classe ’93 firmerà il contratto quinquennale che gli permetterà di iniziare questa nuova avventura. I controlli medici a Villa Stuart sono iniziati stamattina e si sono conclusi intorno alle 17 dopo due sessioni diverse. Tutto confermato, nessuna sorpresa: Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Confermate anche le cifre dell’affare: 9 milioni più 500 mila euro in caso di qualificazione Champions. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.