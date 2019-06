Sportitalia - Diawara verso la cessione all'estero, può essere usato come pedina di scambio

Diawara non rinnoverà con il Napoli e al 70% andrà all’estero. Lo ha spiegato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, nel corso della rubrica “I numeri di Pedullà” nella trasmissione Sportitalia mercato. “Vedremo se andrà via in uno scambio per qualche operazione del Napoli o in una cessione secca”, ha detto Pedullà.