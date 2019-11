Sportitalia - Duello Napoli-Juve, due scandinavi oggetto della contesa

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha parlato anche di Napoli e del mercato nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il freddo di questo periodo rende poi immediato il riferimento ai talenti scandinavi che piacciono alle nostre latitudini, ed allora i norvegesi Berge e Haaland sono appetiti da Napoli e Juventus, mentre il Genoa ha bloccato Tankovic dell’Hammarby per sopperire all’infortunio di Kouame. E poi c’è lo scandinavo di lusso: quello che nonostante la carta d’identità dell’aplomb svedese non ha nulla, e che fa bruciare di passione i tifosi che sognano di poterlo accogliere per l’ultima sfida della carriera: Zlatan Ibrahimovic. Basta la parola: come immaginare un inverno più caldo di così?".