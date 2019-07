Sportitalia - Elmas, visite non ancora fissate. Rog ha detto sì al Genoa: si attende l'ok del Napoli

Attraverso il sito di Alfredo Pedullà di Sportitalia arrivano aggiornamenti riguardanti il centrocampista classe '99 del Fenerbahce Elmas: centrocampista che piace parecchio, trattativa in corso, ma non sono state ancora fissate le visite. Nel radar resta Almendra, ma il Boca gioca al rialzo, mentre Rog ha detto sì al Genoa: ora spetta al Napoli liberarlo dopo aver fatto un’operazione in entrata.