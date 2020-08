Sportitalia - Gaetano ancora alla Cremonese, si va verso il rinnovo del prestito

Tra i giocatori che dovrebbero trovare nuovamente spazio lontano da Napoli, seppur solo momentaneamente, c'è Gianluca Gaetano. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha dato le ultime attraverso il suo sito ufficiale: "Gianluca Gaetano ha molto mercato in Serie B, ma si sta viaggiando spediti verso il rinnovo del prestito a Cremona. Il centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà del Napoli si è trovato molto bene con Bisoli e la conferma dell’allenatore sarà quasi sicuramente l’anticamera per una nuova stagione con la Cremonese. Non siamo agli accordi definitivi, ma è una soluzione molto probabile".