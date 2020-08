Sportitalia - Gattuso-De Laurentiis: il retroscena del vertice

Dopo l'eliminazione dalla Champions League il Napoli vuole subito pianificare la nuova stagione che è già alle porte. Il primo tassello è il rinnovo di Rino Gattuso che, secondo quanto riporta sul suo sito il giornalista di Sporitalia Alfredo Pedullà, incontrerà domani a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis alle ore 13. L'attuale accordo che lega l'allenatore al club azzurro scade nel 2021. De Laurentiis farà le sue proposte a Gattuso, soddisfatto dopo una stagione che il tecnico calabrese gli ha rimesso in piedi. Il presidente del Napoli proporrà altri due anni di contratto a Gattuso, con possibili clausole e penali. E su questo argomento ci saranno attente riflessioni da parte dello stesso tecnico. Dovrà essere un confronto tale da soddisfare entrambi le parti: De Laurentiis vuole le riconferma di Rino, quest’ultimo intende restare a Napoli. Ma devono essere condizioni in grado di soddisfare le due parti in egual misura.