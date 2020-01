Sportitalia - Ghoulam, non ci sono offerte convincenti: più probabile che resti

Faouzi Ghoulam non sta benissimo, non riesce a trovare continuità. A dirlo è Gattuso in conferenza e a testimoniarlo c'è il fatto che in campo non si vede dal lontanissimo 6 ottobre. Il Napoli ha aperto alla cessione in questa sessione di mercato, ma al momento non ci sono offerte convincenti. Ad oggi è più probabile una permanenza in questa finestra di mercato, ma il discorso estero, specie in Francia, può scaldarsi anche prima del 31 gennaio. A riferirlo è Sportitalia.