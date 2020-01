Sportitalia - Ghoulam, timide richieste in prestito: difficilmente andrà via a gennaio

Faouzi Ghoulam ha timide richieste sul mercato e non è detto che la situazione possa sbloccarsi da qui al 31, riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà in merito alla situazione del terzino sinistro: "Il Napoli non lo regala, le richieste di prestito non convincono, se non uscisse l’algerino difficilmente entrerebbe un altro esterno (seguito Koutris e qualche altra pista in Grecia, lo stesso Koutris potrebbe arrivare anche in un secondo momento visto che è in scadenza 2021)".