Sportitalia - Haaland, incontro Juve-Raiola: bianconeri avanti a tutti

Il portale alfredopedulla.com ha dato le ultime in chiave mercato, soffermandosi su Erling Haaland (19), giocatore accostato anche al Napoli nel corso delle ultime settimane, ma sul quale sembra esserci al momento forte la Juventus: "Erling Braut Haaland è sempre più al centro del mercato, una bagarre no stop. Vi abbiamo raccontato le evoluzioni delle ultime settimane con il forte interesse di Borussia Dortmund, Lipsia e Manchester United. Il club inglese continua a spingere, ma per il momento non ci sono accordi definitivi. Occhio sempre alla Juve – che ha incontrato Raiola e ha proposto tre milioni a stagione più bonus – molto attenta alla situazione e alla possibilità di prendere già a gennaio il fortissimo attaccante norvegese per 30 milioni, commissioni comprese. Ricordiamo che la clausola, strappata da Raiola in tempi non sospetti, ha – fino a prova contraria – validità solo fino alla prossima sessione invernale di mercato.